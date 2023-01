At the event (Photo: Prensa Latina)

Havana (VNA) – A Vietnamese delegation led by deputy head of the National Assembly’s Committee for External Affairs Le Anh Tuan attended the fifth International Conference For World Balance in Havana on January 24-28.

Themed “With all and for the good of all”, the event was one of the activities honouring Cuban national hero José Martí on the occasion of his 170th birth anniversary (January 28), with over 1,100 delegates from 87 countries globally taking part.

This world forum of plural and multidisciplinary thought is convened by the José Martí Project for World Solidarity every three years, enabling hundreds of professors, social activists and intellectuals in general, from all latitudes of the planet, to reflect on the main contemporary problems.

As the first guest to address the opening ceremony, Tuan underlined that together with the people across the globe, the Vietnamese people always aspire to live in a world of peace, democracy with the long-term goal of wealthy people, strong country and a democratic, fair and civilised society.

In order to build a better world, the Vietnamese delegation suggested further strengthening the role of the legislature and lawmakers in fine-tuning laws; overseeing the enforcement of policies; ensuring equality and non-discrimination in terms of gender, ethnicity and religion in the fields of politics, socio-economy, culture, labour, health care, education - training; and settling conflicts and disputes via peaceful means in line with international law; among others.

On the occasion, Tuan also held working sessions with Deputy Speaker of the National Assembly of People's Power of Cuba Ana María Mari Machado and President of the Cuban National Assembly’s Commission on Foreign Relations Yolanda Ferrer Gómez.

The host leaders said the Party, State and people of Cuba highly value ties with Vietnam and wish to welcome Chairman of the Vietnamese NA to the country.

Cuba wishes to enhance consultations and share experience in lawmaking and NA’s expertise with Vietnam; further boost coordination in economy, culture and tourism; and stays ready to help Vietnamese firms expand operations in the country, they said.

Tuan said Vietnam believes that under the sound leadership of the Communist Party of Cuba, the Cuban State and fraternal people will successfully realise Resolutions adopted at the eighth National Congress of the Party and overcome its current challenges./.

Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 5 "Vì sự cân bằng thế giới"



Hà Nội (TTXVN 29/1)--

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhận lời mời của Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị quốc tế “Vì sự cân bằng thế giới” lần thứ 5 tại thủ đô La Habana. Đây là một trong những hoạt động tôn vinh Anh hùng Dân tộc Cuba José Martí nhân dịp kỷ niệm 170 năm ngày sinh của ông (28/1/1853-28/1/2023).

Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/1 với tinh thần “Với tất cả mọi người và vì lợi ích của tất cả”- như lời Anh hùng Dân tộc Cuba José Martí, hội nghị thu hút hơn 1.100 đại biểu đến từ 87 quốc gia trên thế giới. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández; Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Cuba cũng tham dự sự kiện.

Hội nghị do Dự án Đoàn kết Quốc tế José Martí tổ chức 3 năm một lần là không gian học thuật nơi các học giả, các nhà khoa học, chính trị gia, nhà hoạt động xã hội và trí thức trên thế giới trao đổi về các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt, với cách tiếp cận đa ngành trong việc thúc đẩy các giải pháp chung.

Là khách mời đầu tiên phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn khẳng định nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba niềm tin yêu, sự khâm phục, quý mến và đồng cảm sâu sắc; đồng thời luôn quan tâm, theo dõi tình hình và ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Cuba, mong Cuba vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay. Việt Nam hoan nghênh các chủ đề được nêu trong chương trình nghị sự của hội nghị; đánh giá cao tầm nhìn và tư tưởng của José Martí, nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà cách mạng kiên cường của Cuba và Mỹ Latinh, biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, lãnh tụ tinh thần dân tộc của mọi thời đại; khẳng định những tư tưởng của José Martí sẽ mãi là "kim chỉ nam" cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba và cũng là giá trị văn hóa vô giá của nhân dân toàn thế giới. Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh từ những kinh nghiệm thực tế của Việt Nam, trải qua nhiều năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, cùng với nhân dân các nước trên thế giới, nhân dân Việt Nam luôn khao khát được sống trong một thế giới hòa bình, dân chủ với mục tiêu lâu dài đó là “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, Đoàn Việt Nam đề xuất tăng cường hơn nữa vai trò của Quốc hội và các nghị sỹ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát thực thi và tạo điều kiện cho việc triển khai các chính sách của mỗi quốc gia để đảm bảo thực thi dân chủ và xây dựng đất nước hòa bình, phát triển bền vững; đảm bảo bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, về dân tộc, tôn giáo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lao động, chăm sóc y tế, giáo dục - đào tạo; tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, các quyền và lợi ích chính đáng của mỗi công dân trong xã hội; củng cố tình đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và cùng nhau xây dựng những chương trình, dự án nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ công của xã hội, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng, dân chủ và tiến bộ; giải quyết các xung đột, tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong thời gian tham dự hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn và đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana María Mari Machado và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Cuba Yolanda Ferrer Gómez.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Quốc hội Cuba đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam đã dành cho nước bạn sự ủng hộ và hỗ trợ thiết thực trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; mong muốn sớm được đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Cuba; tăng cường tham vấn và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp và các lĩnh vực chuyên môn của Quốc hội; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch…Cuba sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, mở rộng thị trường kinh doanh ở đảo quốc Caribe này.

Về phần mình, đồng chí Lê Anh Tuấn khẳng định Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao gần đây, các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai Đảng... đã thành công tốt đẹp, tạo xung lực chính trị mạnh mẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chính trị vốn gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba. Trong sự phát triển chung đó, quan hệ giữa hai Quốc hội cũng tiếp tục được đẩy mạnh qua nhiều hình thức (điện đàm, phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm phục hồi sau đại dịch COVID-19, về đổi mới và phát triển đất nước, trong đó có xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, giám sát...). Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết do Đại hội Đảng VIII đề ra, vượt qua những thách thức, khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta đã cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana và gặp gỡ đại diện Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP)./.