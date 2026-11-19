Hanoi (VNA) – Prime Minister Le Minh Hung and National Assembly President Tran Thanh Man on November 19 sent congratulatory messages to Prime Minister of Latvia Andris Kulberg and Speaker of the Latvian Parliament Edvards Smiltens on their re-elections.
On the same day, Minister of Foreign Affairs Le Hoai Trung cabled congratulations to Ģirts Jaunzems on his appointment as Latvia’s Minister of Foreign Affairs./.
Hanoi (VNA) – Prime Minister Le Minh Hung and National Assembly President Tran Thanh Man on November 19 sent congratulatory messages to Prime Minister of Latvia Andris Kulberg and Speaker of the Latvian Parliament Edvards Smiltens on their re-elections.